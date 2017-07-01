Одесская Пересыпь превратилась в подобие Баку

В том смысле, что земля там буквально пропиталась нефтью.

Правда, отнюдь не по причине ее обильного залегания прямо под поверхностью. А из-за прорыва нефтепровода, в результате чего нефтью покрылась территория почти в пятьсот квадратных метров. Об этом сообщил руководитель государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук.

По его словам, в результате объем нанесенного ущерба составляет около 1 миллиона гривен.

Как отметил чиновник, претензия о возмещении нанесенного ущерба уже предъявлена руководству компании «Одеснефтепродукт».