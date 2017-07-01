Грузия не обращалась к Украине по поводу выдачи Михаила Саакашвили… причем дважды

В ходе пребывания в Грузии Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы местных журналистов отрицал получение от грузинских властей обращений о выдаче экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, который в настоящее время проживает в Украине.

Впрочем, по имеющейся информации, впоследствии Президент все же признал, что такие обращения поступали, но были отклонены.

Как прокомментировал эти заявления в соцсетях сам Михаил Саакашвили, «…формально Украина отказала, поскольку, согласно Конституции, не может выдавать своих граждан. А я являюсь гражданином Украины…».

Однако, как он уже сообщал ранее, имеются сведения о том, что у Президента обсуждается возможность лишения его украинского гражданства под фальшивым предлогом: «…якобы по причине наличия у меня другого гражданства».

Однако, судя по развитию ситуации, такие реалии существуют только в голове у самого Михаила Саакашвили. Пока, во всяком случае.