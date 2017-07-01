У Одесского региона появился новый «сотрудник»

Как уже было анонсировано ранее, между Одесской областью и грузинским регионом Аджарией торжественно подписано соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов, соглашение подписано на период 2017-2019 гг.

При этом, как выяснилось, в его основе лежат условия соглашения 2013 года, из которого, к сожалению, почти ничего не было реализовано. Что, по мнению Максима Степанова, весьма прискорбно.

«Это же инвестиции, новые рынки сбыта, установление отношений между предпринимателями, обмен опытом в работе портов и таможни», — подчеркнул руководитель одесского региона.

Отметим, что о торжественности момента как нельзя лучше свидетельствовало то, что подписание соглашения проходило в присутствии глав обоих государств – Президента Украины Петра Порошенко и Грузии – Георгия Маргвелашвили.