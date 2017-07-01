Столичный ГАСК начал штормить районы Одесской области: Местные чиновники заявляют о корыстных целях

За ними усматривают попытку давления на местных архитекторов.

— Добрый день, мы из ГАСК, предоставьте нам все градостроительные документы за последние три года, — спрашивает сутулый юноша по имени Александр Печеный, откомандированный из Киева.

— Согласно закону, можно проводить внеплановую проверку по конкретному объекту или факту нарушения, — отвечают в управлении градостроительства и

архитектуры Овидиопольского района.

— Так, а вдруг у вас везде мы найдем нарушения?, — лукаво улыбаясь, парирует Александр из главного ГАСКа.

Такая ситуация, как под копирку, повторяется во многих прибрежных районах и городах Одесской области. Под опалу столичных инспекторов попали

архитекторы Черноморска, Овидиопольского, Белгород-Днестровского и Коминтерновского районов. Те, где идет активное строительство.

В управления градостроительства прибывают с проверкой инспекторы ГАСК (неместного отделения, а главного, расположенного в Киеве) и требуют предоставить все документы за несколько последних лет. На саму проверку отводится лишь 4 дня. Проверить тысячи томов с бумагами за этот срок невозможно и инспекторы просто берут «на испуг».

В случае, если инспекторы находят какое-либо нарушение в документе по одному объекту, они аннулируют разрешительные документы для всех объектов района или города. На чиновников накладывают внушительный штраф, а все стройки останавливаются.

— До того момента, пока инспекторы не получат внушительную сумму, — признаётся наш источник в строительной компании.

Архитекторам области угрожают увольнением, другим на проверки инспекторы приводят активистов. Они приезжают также из Киева.

Подобный случай произошел в Черноморске. Однако чиновники и застройщики объединились, направив обращения в Кабмин по поводу неправомерных проверок из столицы.

После этого, приезжие инспекторы ГАСК и активисты переключились на Белгород-Днестровский, Коминтерновский и Овидиопольский район. В последнем

проверка началась после обращения некой киевской общественной организации «Стоп коррупция», которая усомнилась в прозрачности работы управления архитектуры в Овидиопольском районе. Одной из причин «активисты» указали отсутствие профильного образования у чиновников из Одесской области. Они же приехали пикетировать местную райадминистрацию, как ни странно, в день проверки ГАСКом, которому они жаловались.

После того как плановые проверки не выявили нарушений — начались внеплановые. В управление градостроительства и архитектуры Овидиопольского

района прибыли два инспектора и вновь потребовали все документы на проверку. Объяснить причину своего визита они не смогли.

Оценку Действий инспекторов ГАСК теперь будет давать суд.