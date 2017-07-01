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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Категория: Новости / Политика

В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Проект закона имеет регистрационный номер 6773. Его инициаторами выступили более 100 народных депутатов.

На сайте Рады текста самого закона еще не обнародован.

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитетах ВР по вопросам: правовой политики и правосудия, регламента и организации работы Верховной Рады Украины, бюджета, предотвращения и противодействия коррупции и европейской интеграции.

Отметим, что в Раде уже есть проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей, датированный 2015 годом. Однако часть с неприкосновенностью судей решили в судебной реформе.


Источник: From-ua.com



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