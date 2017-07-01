250 детей АТОвцев отравились в детском лагере

Все дети приехали в Запорожскую область из Днепра. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользователь Натали Мищенко.

"Позвонил боец, который служит с ребятами из нашего города и попросил у волонтеров помощи. С Днепра повезли 250 детей АТОвцев в оздоровительный лагерь в Бердянск. Почти все подхватили какую-то непонятную инфекцию. Имеют расстройство пищеварения, рвоту. Администрация лагеря детей родителям не отдает и умалчивает ситуацию, чтобы скрыть все это. Лечение - таблетки от расстройства и все. Родители в шоке! Собираются ехать туда за детьми, чтобы забрать их", - пишет женщина.

В лагерь срочно выехала специальная комиссия. Об этом сообщил начальник ГУ Держспоживслужбы в Запорожской области Виктор Шершнев.

По его словам, факт заболевания детей в лагере есть, но говорить о массовом отравлении они пока не могут.

"Пока я ничего конкретного сказать не могу. Сначала нам самим нужно установить все подробности и выяснить, что на самом деле стало причиной заболевания среди детей. Как только мы разберемся в ситуации, тогда и сможем официально прокомментировать случившееся", - сказал Виктор Шершнев.