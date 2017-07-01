Сегодня в Польше стартуют Всемирные игры-2017

В четверг, 20 июля, в польском городе Вроцлав начнутся X Всемирные игры. Около 4500 спортсменов из 111 стран мира разыграют медали в 36-ти видах спорта. Закончатся Всемирные игры 30 июля.

Украина будет представлена 80 спортсменами в 20-ти видах спорта, которые не входят в число олимпийских или на Олимпиаде в тех дисциплинах не разыгрывались: скалолазание, пауэрлифтинг, джиу-джитсу, спортивное ориентирование, муай-тай, боулинг, спортивная акробатика, сумо, подводный спорт, водный спорт, художественная гимнастика, прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, кикбоксинг WAKO, каратэ, спортивная аэробика, танцевальный спорт, академическая гребля, парашютный спорт и сквош.

Стоит отметить, что на прошлых Всемирных играх в Колумбии сборная Украины заняла 7-е место, выиграв 28 медалей - 9 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.