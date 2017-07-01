За 3 дня до убийства Шеремет указал на своих убийц и заговорил о перевороте в стране…

Официальное следствие за год работы лишь приблизилось к установлению исполнителей жестокого убийства Шеремета. «Страна» уже писала, что по одной из версий эти следы ведут к участникам одного из добровольческих батальонов. Также именно «добробатам» был посвящен и последний резонансный материал журналиста, который был опубликован в виде блога 17 июля 2016 года на «УП«.

Близкие знакомые Шеремета сразу после убийства в разговоре с журналистами сказали, что в этом блоге и содержится указание на тех, кто может стоять за убийством журналиста.

О чем писал Шеремет?

В своем авторском блоге на «Украинской правде», Павел Шеремет писал по два-три материала в месяц.

Категоричных суждений и навешивания ярлыков журналист в них старался избегать. Но всячески поддерживал работу новосозданных антикоррупционных органов (НАБУ и САП) и с теплотой высказывался об отдельных руководителях добровольческих батальонов.

Несколько в меньшем фокусе внимания Шеремета находились президент Петр Порошенко, тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк и Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области. Кстати, преемника Яценюка, Владимира Гройсмана, журналист откровенно не жаловал, называя сформированный им состав правительства «местечковым» и «приземленным».

Последняя публикация в блоге на «УП» датирована утром 17 июля 2016 года. Эта зарисовка называется «Азов», ответственность и добробаты». По словам одного из друзей Павла, этот с виду безобидный материал, и мог быть воспринят его названными или неназванными героями как сигнал к организации убийства. В заметке шла речь о двух скандальных историях, фигурантам которых выступили бойцы добровольческих батальонов, а также их кураторы-нардепы.