«Всегда играет одинаково артистка Лия Ахеджакова!»

Эти слова еще добрых два десятка лет назад посвятил знаменитой советской актрисе, уроженке Днепропетровска Лие Ахеджаковой ее не менее знаменитый коллега Валентин Гафт. При этом сразу оговорившись, что «…одинаково, это, в данном случае, одинаково хорошо!» Теперь в этом еще раз смогут убедиться одесситы и гости города.

Всегда «одинаково прекрасная» Лия Ахеджакова приехала в Одессу.

По имеющейся информации, в рамках проводимого международного кинофестиваля она представит сегодня фильм «Кроткая», который будет показан в кинотеатре «Родина».

Работа в этой картине режиссера Сергея Лозницы стала первым появлением семидесяти девятилетней актрисы на «большом экране» после пятилетнего перерыва.

Отметим, что этот фильм был представлен на знаменитом Каннском фестивале, где имел большой успех.