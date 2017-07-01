Нардепы увеличили себе компенсации за аренду жилья почти наполовину

Об этом сообщается на сайте комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента.

Как отмечается, такое решение комитет принял еще 13 июля.

Причиной рассмотрения этого вопроса стало письмо исполняющего обязанности руководителя аппарата ВР Петра Боднара, в котором тот предлагал увеличить компенсацию до 650 гривен в сутки.

Кроме того, комитет разрешил аппарату установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

Отметим, что в 2016 году 187 депутатов получили 29 млн. гривен из госбюджета в качестве компенсации за аренду жилья.

За первый квартал 2017 года компенсацию за жилье получили 169 депутатов. Некоторые из них при этом задекларировали машины, квартиры, украшения и предметы роскоши.