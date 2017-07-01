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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Знаменитому одесскому «Куяльнику» больше не грозит пересыхание?

Категория: Новости


Знаменитому одесскому «Куяльнику» больше не грозит пересыхание?

Куяльницкий лиман больше не пересыхает. Как свидетельствуют проведенные исследования, глубина водной поверхности в нем дошла до уровня более 6,2 метра по так называемой «Балтийской системе».

Это превышает аналогичные показатели за период в 2008 года.

По данным экспертов, вода Куяльника изобилует микроорганизмами, на дне нет гипса. «Таким образом, можно считать, что лиман ожил»

Отметим, что в этом возрождении Куяльника основную роль сыграли два важнейших обстоятельства.

Во-первых, соединение его в 2014 году с Черным морем, что сделало возможным пополнять лиман морской водой.

А во-вторых, частичную (пока) расчистку русла реки Большой Куяльник, откуда лиман пополняется пресной водой.

Именно уникальное сочетание морской и пресной воды, во многом, и создает тот уникальный микроклимат, в котором «рождается» знаменитая куяльницкая рапа, по своим рекреационным качествам не уступающая, по мнению многих экспертов, знаменитой рапе Мертвого моря.

 



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