Целое поле пшеницы сгорело в Одесской области

По информации ГСЧС это произошло накануне ночью в Подольском районе Одесской области.

В результате была утрачена безвозвратно значительная часть урожая.

Что стало причиной пожара, пока непонятно. По неофициальной информации, скорее всего это был случай «заноса очага возгорания извне», другими словами — поджога.

Отметим, что аналогичного мнения придерживаются и местные жители.

Как сообщает издание «Трасса-95», по данному факту начато уголовное производство по статье 194 (умышленное уничтожение имущества).