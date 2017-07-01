Целое поле пшеницы сгорело в Одесской области

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС это произошло накануне ночью в Подольском районе Одесской области.
В результате была утрачена безвозвратно значительная часть урожая.
Что стало причиной пожара, пока непонятно. По неофициальной информации, скорее всего это был случай «заноса очага возгорания извне», другими словами — поджога.
Отметим, что аналогичного мнения придерживаются и местные жители.
Как сообщает издание «Трасса-95», по данному факту начато уголовное производство по статье 194 (умышленное уничтожение имущества).