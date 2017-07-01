Названо число украинцев, которым ЕС отказал во въезде

51 гражданину Украины отказали в пересечении границы с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на пресс-конференции, передают "Українські новини".

"На сегодняшний день у нас 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это менее чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом", – сказал он.

По его словам, основных причин отказа две: превышение допустимого срока пребывания в странах ЕС во время предыдущих визитов и неспособность подтвердить цель своей поездки.

Напомним, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.