В Одессе судят депутата, возглавлявшего группировку овидиопольских чиновников-мошенников

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации, это дело вызвало высокий интерес общественности.

По словам руководителя черноморской общественной организации "Полиция гражданской безопасности" Петра Канарьяна, обвиняемого могли выпустить под залог. Активисты посетили заседание, чтобы не допустить безнаказанности обвиняемого.

Сегодня судья и прокурор буквально разыграли спектакль, - рассказал представитель общественности, помощник нардепа Андрея Кожемякина Василий Бугайчук.

– Судья назвал прокурора некомпетентным. Внезапно оказалось, что нет доказательств вины Никитинского, и он задержан неправильно.

Следующее заседание суда назначено на 20 июля. По мнению активистов, ситуация складывается таким образом, что обвиняемого могут освободить и без залога.

Однако, представители общественности намерены добиться наказания Юрия Никитинского, поскольку он оставил без средств к существованию более 160 семей. Сумма ущерба составила 6 млн. грн.

Напомним, 12 июля прокуратура Одесской области сообщила о подозрении депутату Овидиопольского районного совета Юрию Никитинскому, в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Установлено, что именно подозреваемый депутат возглавлял преступную группировку, в которую входили должностные лица Овидиопольской РГА, а именно бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.