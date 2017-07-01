Родственники смертельнобольных: Сегодня жизни наших детей зависят от банальной подписи президента

Прошла ровно неделя с момента проведения митинга семей онкобольных под стенами Кабинета Министров Украины, требовавших увеличить бюджет Минздрава на программу «Лечение украинских граждан за рубежом» на 420 млн гривен. По этой программе имеют право пролечиться те граждане Украины, кто обречен в Украине на смерть, так как украинская медицина не в силах им помочь: провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора, неродственную органную трансплантацию, вылечить некоторые виды онкологии, провести радиотерапии, недоступные в Украине.

Невероятными усилиями активистов и народных депутатов Павла Унгуряна, Антона Яценко, Сергея Мельничука и еще 10 других народных избранников бюджет на программу удалось увеличить на 186 млн гривен.

Однако Минздрав пока не может оправить больных на лечение, так как вопрос застопорился на моменте подписании закона.

Как указывает активист Юрий Андреев, организовавший акцию в поддержку пациентов, обычные украинцы, чьи родные умирают от тяжелых болезней и не имеют шансов на спасение в Украине, все еще ожидают гарантированные государством средства для лечения за рубежом.

» В день нашего митинга мы сделали невозможное — вместе с заместителем министра здравоохранения Романом Илыком удалось убедить членов комитета ВР по вопросам здравоохранения, что до конца года по программе «Лечение за рубежом» нужно 420 млн гривен. Сложнее было во время заседания Бюджетного комитета, но в итоге замглавы комитета Павел Унгурян согласовал выделение дополнительных средств и в сумме получилось186 млн. По подсчетам Минздрава этого хватит, чтобы отправить всех в очереди Минздрава тяжелобольных на лечение!» — отмечает Юрий Андреев.

По словам специалистов по вопросам бюджета, Министерство здравоохранения может распоряжаться только теми средствами, которые фактически есть на их счетах. К тому же, законопроект №6600 еще должен быть подписан, опубликован и только тогда Минфин начнет процедуру перечисления 186 млн.

Это длительная процедура и может занять около 2 месяцев.

В то же время активисты говорят, что тяжелобольные, которым нужна срочная трансплантация костного мозга или органов от неродственного донора, не могут ждать так долго. Иначе очередь Минздрава на лечение за рубежом модет превратиться в «очередь на смерть».

Известно, что сегодня законопроект будет подписан Верховной Радой и направлен в Администрацию Президента.

«Нам очень нужна подпись Петра Порошенко под законопроектом 6600. Поэтому мы очень надеемся, что сразу по возвращению Петра Алексеевича из-за рубежа, первой его делом будет подпись законопроекта №6600!. Иначе многие пациенты просто не смогут получить лечение.

Каждый день отсрочки подписи — это минус одна жизнь тяжелобольного.

Уверены, что при такой колоссальной поддержки нам удастся спасти каждого, кто так ждет спасение!» — резюмирует Юрий Андреев.