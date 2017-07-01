В Киберполиции предупредили об угрозе повторной хакерской атаки

Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям департамента киберполиции Национальной полиции Вячеслав Марцинкевич, сообщает Укринформ.

По словам Марцинкевича, последняя кибер-атака стала такой массовой и мощной из-за того, что налоговое программное обеспечение «M.E.Doc», как канал распространения вируса, имело доступ ко всему компьютеру и довольно часто его заносили в исключения в работе антивирусных программ.

Таким образом, вредоносный код абсолютно без усилий попал в компьютер.

Марцинкевич добавил, что в работе бизнеса используются еще несколько похожих украинских специализированных программ.

«То же самое происходит с этими программами. То есть они рекомендуют добавлять эти компании в исключения, в обновлениях тоже иногда приходят какие-то трояны. Соответственно, не исключено, что это может повториться, абсолютно не исключено. Точных дат никто не может сказать. Неделя, две, три — неизвестно», — заявил эксперт.

Напомним, 27 июня, Украину поразила масштабная хакерская атака. О вирусе Petya.A около 14 часов сообщили банки, государственные и коммерческие предприятия.

Всего вирусом были поражены компьютерные системы «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Эпицентр», «Киевстар», Vodafone, Lifecell, канал ATR, «Укрзализныця», Киевский метрополитен, Сбербанк, «Новая Почта», аэропорт «Борисполь», сеть заправок WOG, «Укргаздобыча» и других. Также «под удар» попал и сайт Киберполиции Украины.