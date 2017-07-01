Из Приватбанка со скандалом увольняется известный менеджер, отказавшись взять 500 000 за молчание

Национализированный "Приватбанк" покинула корпоративный секретарь учреждения Виктория Страхова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что ей предлагали 500 тысяч гривен за молчание.

"Я ухожу из ПриватБанка. Ухожу очень громко, так, что обо всем, что связано с ПриватБанком, национализацией, политикой я хочу рассказать публично", - написала она, добавив, что в ее приватной истории найдется место и Наблюдательному совету, Правлению, тройке Министров, руководителям НБУ и замглавы АПУ, и даже Премьеру с Президентом.

"Да, мне настолько больно, что я отказалась от полумиллиона (500 тыс) гривен, чтобы иметь свободу говорить. Отлично понимаю последствия. Я осознаю, что ломаю себе карьеру - но карьера путем потери самоуважения и возможности иметь детей - это того не стоит", - написала она.

18 июля суд отстрочил слушание иска Коломойского о возврате ему “Приватбанка”.