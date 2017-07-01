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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Днепропетровской области на полигоне ранены восемь военных

Категория: Новости

20 июля в Днепропетровской области во время учений на 239 общевойсковом полигоне произошел взрыв инженерного боеприпаса. Травмы получили восемь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины.

 

На полигоне во время инцидента проходили соревнования на лучший танковый экипаж.Пострадавшие с травмами разной тяжести доставлены в медицинские учреждения. Четверо военных госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое — в областную клиническую больницу им. Мечникова, еще один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (пгт. Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование.


Источник: Факты и Комментарии



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