В Днепропетровской области на полигоне ранены восемь военных

20 июля в Днепропетровской области во время учений на 239 общевойсковом полигоне произошел взрыв инженерного боеприпаса. Травмы получили восемь военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины.

На полигоне во время инцидента проходили соревнования на лучший танковый экипаж.Пострадавшие с травмами разной тяжести доставлены в медицинские учреждения. Четверо военных госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое — в областную клиническую больницу им. Мечникова, еще один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (пгт. Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента начато служебное расследование.