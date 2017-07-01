"Нафтогазу" дали месяц на пересчет финплана на 2017 год

Кабинет министров принял распоряжение №488-р, которым утвердил принятый вчера на заседании Кабинета министров финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. При этом в распоряжении указывается, что к нему прилагается сам финансовый план, который, однако, Кабмин не обнародовал. Напомним, вчера на своем заседании правительство рассмотрело проект финплана, в котором отмечалось, что цена газа внутренней добычи в четвертом квартале года должна увеличится на 19% и с 1 октября составить 5706 гривен за тыс. кубометров (без НДС).

А для абонентов, попадающих под действие режима спецобязательств (население, религиозные организации, теплокоммунэнерго), стоимость реализации газа - 5873 гривен за тыс. кубометров. Кабмин единогласно поддержал главный финансовый документ газовой монополии, но с замечаниями первого вице-премьера - министра экономического развития Степана Кубива. Как сообщало РБК-Украина, он просил членов правительства финплан утвердить, но при этом "скорректировать показатели доходной части финплана на 2017 год в соответствие с действующими ценами на 1 апреля 2017 года и подать их на рассмотрение Кабмина".

То есть, финплан должен быть пересчитан в соответствии с ценой газа для потребителей, попадающих под режим спецобязательств НАКа, которая действует сейчас - 4942 гривен за тыс. кубометров. В распоряжении, опубликованном правительством, замечания Кубива не значатся. Источник РБК-Украина в Кабмине пояснил, что распоряжением утвержден финплан в редакции "Нафтогаз Украины", предусматривающий рост цены газа в 4 квартале на 19%. Но при этом собеседник отметил, что НАКу дается месяц на пересчет показателей по действующей ныне цене.