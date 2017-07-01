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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

За сутки в Одесской области выявлен сразу десяток нетрезвых водителей

Категория: Новости


За сутки в Одесской области выявлен сразу десяток нетрезвых водителей

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, все они были выявлены всего за ночь с 19 на 20 июля.

Большинство из «пьяных гонщиков» были установлены в районах области. Но и город не стал исключением.

К счастью, только в одном случае следствием нетрезвого вождения стало ДТП. Это произошло на Николаевской дороге, где автомобиль «Ниссан», за рулем которого как раз и находился нетрезвый водитель, столкнулся с «Тойотой».

К счастью, в столкновении никто не пострадал.

Отметим, по всем выявленным случаям составлены административные протоколы. Виновным грозит штраф в размере более десяти тысяч гривен и лишение прав минимум на год.



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