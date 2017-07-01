Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам

Такие результаты показали анализы, проделанные лабораторией Госпродпотребслужбы.

По официальной информации, пробы были взяты на всех официально функционирующих городских пляжах. Результаты исследований показали, что морская вода соответствует стандартам как по химическим, так и по бактериологическим показателям.

Отметим, однако, что по имеющейся информации, такие пробы берутся в прибрежной зоне пляжей не чаще одного раза в неделю. При этом на обработку взятых проб требуется не менее трех суток. Таким образом, к моменту опубликования результатов реальное состояние морской воды кое-где может уже измениться.