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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесского патрульного «взяли на горячем»

Категория: Новости


Одесского патрульного «взяли на горячем»

Сотрудника одесской патрульной полиции задержан при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Согласно приведенной информации, сотрудник одного из управлений патрульной полиции потребовал и получил взятку в размере 200 долларов за снятие автомобиля с розыска. При этом деньги якобы были переданы в коробке из CD –дисков.

По данному факту начато расследование по статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, связанной с вымогательством).



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