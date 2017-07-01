Одесского патрульного «взяли на горячем»

Сотрудника одесской патрульной полиции задержан при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной Прокуратуры.

Согласно приведенной информации, сотрудник одного из управлений патрульной полиции потребовал и получил взятку в размере 200 долларов за снятие автомобиля с розыска. При этом деньги якобы были переданы в коробке из CD –дисков.

По данному факту начато расследование по статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, связанной с вымогательством).