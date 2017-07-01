Одесская мэрия «растет вширь»

Общее число сотрудников муниципалитета увеличивается на 100 человек, с 1750 сотрудников до 1850. Такое решение принял городской голова Геннадий Труханов.

Согласно опубликованной информации, больше всего увеличивается штат работников службы по делам детей: с 42-х до 83-х человек.

Отметим, что вопрос о необходимости увеличения числа сотрудников службы по делам детей неоднократно поднимался на совещаниях в городском совете.

При этом реально в аппарате мэрии будут работать 1774 человека. Остальные будут находиться в резерве.