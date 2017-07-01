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Сегодня, 12:00

Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

Категория: Новости / Происшествия

Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

В пятницу, 21 июля, в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла. Оно привело к жертвам и разрушениям в Турции и Греции. Сообщается о двоих погибших на греческом острове Кос. Еще около 100 человек получили здесь травмы.

Кос является популярным местом отдыха. Сюда на выходные приезжает много иностранных туристов, особенно британцев. Также есть пострадавшие на острове Родос. Их пришлось эвакуировать вертолетами. Власти турецкого курорта Бодрум сообщают о 70 пострадавших. Им потребовалась медицинская помощь.

Подземный толчок был зафиксирован в 01.31 по местному времени. На Косе пострадали многочисленные бары и кафе. Пассажирский паром не смог причалить к берегу и был вынужден стоять на рейде, пока все не успокоилось. В Бодруме ущерб нанесен целому ряду магазинов.

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Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

 

Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

 

Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

 

Мощное землетрясение в Эгейском море привело к жертвам на популярных турецких и греческих курортах

 
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Источник: Факты и Комментарии



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