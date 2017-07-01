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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Венецианская комиссия оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине

Категория: Новости

Венецианская комиссия оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине

В Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине, передает DW со ссылкой на свои источники в комиссии. Сообщается, что накануне в Венецианской комиссии получили запрос спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия с просьбой оценить два законопроекта об антикоррупционном суде. В частности, на соответствие стандартам Совета Европы проверят законопроект № 6011 "Об антикоррупционных судах" и № 6529 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей относительно введения обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией". Предполагается, что эксперты будут оценивать проекты не менее года. Напомним, ранее сообщалось, что европейская Transparency International выступила против антикоррупционных палат в Украине. В частности, правозащитники заявляют о необходимости введения в Украине именно антикоррупционных судов, а не палат.


Источник: Экспресс-Центр



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