В Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) оценит законопроекты об антикоррупционном суде в Украине, передает DW со ссылкой на свои источники в комиссии. Сообщается, что накануне в Венецианской комиссии получили запрос спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия с просьбой оценить два законопроекта об антикоррупционном суде. В частности, на соответствие стандартам Совета Европы проверят законопроект № 6011 "Об антикоррупционных судах" и № 6529 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей относительно введения обязательной специализации судей для рассмотрения дел, связанных с коррупцией". Предполагается, что эксперты будут оценивать проекты не менее года. Напомним, ранее сообщалось, что европейская Transparency International выступила против антикоррупционных палат в Украине. В частности, правозащитники заявляют о необходимости введения в Украине именно антикоррупционных судов, а не палат.