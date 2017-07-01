Срочное сообщение: Гройсман признал, что Украина банкрот!

Об этом сообщает NewsOne, отмечая, что по словам премьера, причиной этого является трата огромных средств на погашение внешнего долга, оборону и финансирование Пенсионного фонда.

«На обслуживание внешних долгов ежегодно тратится более 100 млрд гривен, что составляет 4% ВВП. Кроме того, около 5,5 млрд долларов ежегодно страна расходует на покрытие дефицита Пенсионного фонда, еще 5% ВВП уходит на безопасность и оборону».

Проблемы с выплатами для граждан начнутся уже осенью.

Стоит отметить, что для погашения взятых с 2014 года кредитов, Гройсман придумал еще увеличить тарифы для населения:

Нафтогаз с октября текущего года ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5 тыс. 873 грн. за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость.

Об этом говорится в финансовом плане компании на 2017 год, который сегодня был вынесен на обсуждение Кабмина, передают “Українські новини”.

Согласно документу, цена реализации природного газа для потребителей, в отношении которых Кабинетом министров возложено специальное обязательство (ПСО, тарифы для населения), до 1 октября соответствует текущим ценам, а с 1 октября увеличена на 19% до 5 тыс. 873 гривен/тыс. куб. м без НДС. Это значит, что в платежках цена на отопление увеличится еще на 30% от текущей стоимости!

Отмечено, что цена на реализацию природного газа потребителям, в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.

Как сообщалось ранее, с 1 мая 2016 года в Украине произошло шоковое повышение цен на газ. Была установлена единая цена на газ, как для населения, так и для промышленности – 6 879 гривен за тысячу кубометров.

Таким образом, власти отменили льготную цену на газ, которая действовала для частных домохозяйств, и снизили максимальную стоимость (7200 гривен), по которой платили предприятия.

Премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что больше в Украине цены на газ изменяться не будут, но в очередной раз обещание нарушено!

Стоит отметить, что экономисты уже начали призывать граждан не платить эти бешеные поборы от Гройсмана, ибо тупость и коррумпированность правительства явно не проблема граждан:

Доктор политических наук Александр Семченко призвал украинцев не платить за коммунальные услуги, поскольку тарифы на них являются сильно завышенными.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

«А по поводу того, что посоветовать людям: не платите по этим тарифам! Вы соучастники этого преступления. Эти тарифы незаконные, необоснованные и завышенные. Вы хотите, чтобы премьер-министр Владимир Гройсман заработал очередной миллиард? Вы только для этого платите. Других причин платить по этим тарифам нет!», – подчеркнул эксперт.

Семченко удивлен тем, что украинцы уже три с половиной года верят в брехню власти, с помощью которой она объясняет завышенные цены на коммунальные тарифы.

«Как народ, у которого в кошельках пусто, в холодильниках пусто, рвется из последних сил, сдает доллары, «заначенные» 10 лет назад и платит по тарифам. Как они до сих пор доверяют этой брехне? Вот этого я не понимаю!», – заявил эксперт.