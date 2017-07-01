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  • Просмотров: 317
  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Лия Ахеджакова «влюблена в Одессу»

Категория: Новости


Лия Ахеджакова «влюблена в Одессу»

В этой своей давней страсти знаменитая советская актриса призналась одесситам в кинотеатре «Родина», где представляла фильм режиссера Сергея Лозницы «Кроткая». В этом фильме она сыграла одну из характерных ролей, что стало для Лии Ахеджаковой, своего рода, возвращением на экран после почти пятилетнего перерыва.

По ее словам, она счастлива снова побывать в Одессе, с которой у нее очень многое связано.

«Великий, великолепный город! Я его обожаю! Тут даже воздух особый! И люди прекрасные! И кормят очень вкусно», — рассказала знаменитая артистка.

Добавим, что демонстрация фильма с участием Лии Ахеджаковой прошла в «Родине» при полном аншлаге.



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