Участники «Си Бриза» захватили два аэродрома

Активная фаза международных учений «Си Бриз-2017» в Одесской области продолжается. Теперь условные боевые действия переместились в Придунавье.

Накануне там международные военные силы высаживали десант, отрабатывали взаимодействие родов войск при захвате плацдарма, а также отбивали захваченные «условным противником» аэродромы.

Таковыми были выбраны небольшие аэродромы Арциза и Болграда.

Правда, кто же в действительности мог бы «покуситься» на эти объекты, как говорится, вызывает вопросы. Путь логических рассуждений и исторический опыт в данном случае указывает лишь на одну «заинтересованную сторону», военные подразделения которой, кстати, активно задействованы в проводимых учениях.