Судьба киевского проспекта Ватутина решится на следующей неделе

Киевский апелляционный административный суд отказал в жалобе на определение суда первой инстанции, о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Шухевича и оставил в силе данное определение.

Об этом сообщила директор киевского Института правовой политики и социальной защиты, автор петиции против переименования проспекта Ватутина Елена Бережная на своей странице в Facebook.

"Киевский апелляционный административный суд отказал Институту беспамятства имени Вятровича, партии Свобода, Киевсовету и еще одному апеллянту в удовлетворение их жалоб на Определение суда первой инстанции о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета от 1 июня о переименование проспекта легендарного полководца Генерала Ватутина на Шухевича и оставил в силе данное определение! Это значит, что проспект носит имя Ватутина и переименовывать его пока не будут!", – написала Бережная.

Она добавила, что решение суда апелляционной инстанции будет изготовлено 25 июля.

Также Бережная сообщила, что петиция о запрете вышеуказанного переименования набрала более 10 тысяч голосов и поэтому подлежит рассмотрению на сессии депутатов Киевсовета.