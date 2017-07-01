 
Информация к новости
  • Просмотров: 32
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Днепропетровской области разоблачили канал торговли людьми

Категория: Новости

В Днепропетровской области разоблачили канал торговли людьми

Правоохранители и пограничники разоблачили канал международной торговли людьми в Днепропетровской области, сообщает УНН.

Двое жителей Запорожской области организовали перемещение женщин в город Хайфа (Израиль) с целью предоставления сексуальных услуг. Используя уязвимое состояние потенциальных жертв, преступники вербовали и удерживали женщин в местах публичного, где они оказывали сексуальные услуги.

Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг.

Возрастная категория была от 18 до 35 лет. Злоумышленники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления всех документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую жертву злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов.

В Израиле девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были заработаны в сексуальном рабстве, отбирали сутенеры, а сами жертвы не могли вернуться на родину.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и отлаженную схему торговли людьми. Сотрудники полиции не допустили вывоз в сексуальное рабство 6 гражданок Украины. Злоумышленники задержаны, в соответствии с частью 2 ст. 303 и части 2 ст. 149 УК. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.


Источник: Аргументы и Факты



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 