В Днепропетровской области разоблачили канал торговли людьми

Правоохранители и пограничники разоблачили канал международной торговли людьми в Днепропетровской области, сообщает УНН.

Двое жителей Запорожской области организовали перемещение женщин в город Хайфа (Израиль) с целью предоставления сексуальных услуг. Используя уязвимое состояние потенциальных жертв, преступники вербовали и удерживали женщин в местах публичного, где они оказывали сексуальные услуги.

Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг.

Возрастная категория была от 18 до 35 лет. Злоумышленники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления всех документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую жертву злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов.

В Израиле девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были заработаны в сексуальном рабстве, отбирали сутенеры, а сами жертвы не могли вернуться на родину.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и отлаженную схему торговли людьми. Сотрудники полиции не допустили вывоз в сексуальное рабство 6 гражданок Украины. Злоумышленники задержаны, в соответствии с частью 2 ст. 303 и части 2 ст. 149 УК. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.