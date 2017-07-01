Генпрокуратура получила полный доступ к секретным документам ПриватБанка

В решении Печерского районного суда указано, что прокуратура получила право доступа к документам ПриватБанка по делу о доведении до банкротства.

В постановлении сказано, что Генпрокуратура просила доступ к документам, которые составляют банковскую тайну по банковским счетам ПриватБанка в отношении определенных юридических лиц.

Перечень юрлиц, счета которых будут проверяться, приведены в постановлении суда.

Напомним, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что с помощью аудитора в банке нашли системные нарушения со стороны бывшего менеджмента при выдаче займов на 133 миллиарда гривен и Генпрокуратура открыла уголовные дела о доведении финучреждения до неплатежеспособности. В июле Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 миллиарда гривен.