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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Генпрокуратура получила полный доступ к секретным документам ПриватБанка

Категория: Новости

Генпрокуратура получила полный доступ к секретным документам ПриватБанка

  В решении Печерского районного суда указано, что прокуратура получила право доступа к документам ПриватБанка по делу о доведении до банкротства.

В постановлении сказано, что Генпрокуратура просила доступ к документам, которые составляют банковскую тайну по банковским счетам ПриватБанка в отношении определенных юридических лиц.

Перечень юрлиц, счета которых будут проверяться, приведены в постановлении суда.

Напомним, глава правления ПриватБанка Александр Шлапак сообщил, что с помощью аудитора в банке нашли системные нарушения со стороны бывшего менеджмента при выдаче займов на 133 миллиарда гривен и Генпрокуратура открыла уголовные дела о доведении финучреждения до неплатежеспособности. В июле Минфин докапитализировал ПриватБанк на 22,5 миллиарда гривен.


Источник: Политические Известия



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