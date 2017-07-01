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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Нардепы от Радикальной партии и БПП снова устроили потасовку возле Печерского райсуда

Категория: Новости

В пятницу, 21 июля в Печерском суде Киева началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Представители Радикальной партии и БПП устроили потасовку перед входом в здание, сообщает “Еспресо TV”

"Под зданием суда произошла патасовка, поскольку Ляшко ожидал депутат БПП Сергей Каплин и другие депутаты из этой фракции. Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе "радикалов" все же удалось пройти в зал суда", — говорится в сообщении.

В суд сегодня пришли и коллеги Ляшко — нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.

Отметим, лидера радикалов обвиняют в том, что он совмещал депутатскую деятельность с работой главным редактором газеты "Политика", а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

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Источник: Главред



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