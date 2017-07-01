ГПУ возбудила дело в отношении Вилкула из-за неуплаты налогов

В пятницу, 21 июля, в ходе пресс-конференции генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает внесения в Верховную Раду представления о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в том случае, если он не уплатит налоги, передает NewsOne.

Он отметил, что Генеральная прокуратура Украины уже начала дело в отношении Вилкула в связи с неуплатой налогов.

"У нас есть информация от Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, что по результату внеплановой проверки есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах господином Вилкулом. 21.07 в 11.57 были внесены в ЕРГР материалы правоохранительных органов относительно того, что Вилкул Александр Юрьевич, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах", - отметил он.

Также Луценко понадеялся, что в максимально сжатый срок сотрудники Государственной фискальной службы проведут необходимые следственные действия и экспертизу. После этого у Генеральной прокуратуры Украины появятся основания принимать дальнейшие решения касательно указанного уголовного дела.

"Когда мы подойдем к этому впритык, мне придется обращаться в Верховную Раду о снятии с него неприкосновенности. Правда, лицо, которое подозревается в неуплате налогов, может их уплатить в полном объеме. Тогда уголовное дело может быть закрыто. Но это зависит от самого господина Вилкула", - подытожил генеральный прокурор.