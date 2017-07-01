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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки после того, как власти Израиля запретили мусульманам старше 50 лет посещать главную мечеть города.

Категория: Новости

Как выяснили журналисты “Фраза”, подобное решение привело к массовым беспорядкам в столице государства.

Как сообщает AL Jazeera, сегодня полиция заявила, что «вход в Старый город и на Храмовую гору будет открыт лишь для мужчин старше 50 лет. Женщинам всех возрастов вход разрешен». В арабские кварталы города были отправлены дополнительные патрули, порядок охраняют около трех тысяч пограничников и полицейских.

Такие действия спровоцировали массовые беспорядки в Иерусалиме, где разъяренные мусульмане атаковали полицию.


Источник: Фраза.юа



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