В Иерусалиме вспыхнули беспорядки после того, как власти Израиля запретили мусульманам старше 50 лет посещать главную мечеть города.

Как выяснили журналисты “Фраза”, подобное решение привело к массовым беспорядкам в столице государства.

Как сообщает AL Jazeera, сегодня полиция заявила, что «вход в Старый город и на Храмовую гору будет открыт лишь для мужчин старше 50 лет. Женщинам всех возрастов вход разрешен». В арабские кварталы города были отправлены дополнительные патрули, порядок охраняют около трех тысяч пограничников и полицейских.

Такие действия спровоцировали массовые беспорядки в Иерусалиме, где разъяренные мусульмане атаковали полицию.