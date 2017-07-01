В Никополе задержали пятерых подозреваемых в двойном убийстве

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали пятерых подозреваемых в двойном убийстве. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

"После полутора месяцев активных поисков была задержана преступная группа из пятерых подозреваемых в громком двойном убийстве мужчин, один из них был экс-депутатом райсовета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по месту жительства у одного из задержанных правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, ручную гранату, охотничий нож и незарегистрированный пистолет ПМ.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области возле кафе неизвестные расстреляли местного предпринимателя, председателя Никопольской районной организации политической партии "Возрождение" и депутата сельсовета Николая Бондаренко.

70-летний Николай Бондаренко был депутатом Никопольского районного совета пяти созывов. С 2014 года возглавлял районную организацию партии "Видродження".

Убийство произошло 30 мая 2017 года. Вместе с депутатом был убит охранник кафе, а жену депутата сильно ранили.