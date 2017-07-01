Активисты на Одесщине захватили здание суда и угрожают поджогом

Активисты пришли на заседание суда в пятницу, 21 июля. Председательствующий судья увидел в одного из них подозрительный предмет и остановил работу. После этого закрылся в кабинете, информирует “Украинская правда” со ссылкой на пресс-службу судебной власти.

В сообщении суда указывается, что активистами руководил Голодок В.В.

"По состоянию на 14 час. 45 мин. в суд занесли резиновые покрышки к двери судьи и к входной двери", - говорится в сообщении суда на странице в Facebook.

Сообщается, что также группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировали входы шинами и угрожают их поджечь.

"В Высший совет правосудия поступило сообщение Председателя Ширяевского районного суда Одесской области Палия С.А. о захвате здания суда. Данные внесены в Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, начата проверка", - сообщили в пресс-службе, указав, что это уже не первый раз, когда посторонние люди срывают работу суда.

В пресс-службе отметили, что действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

В свою очередь Kp.ua информирует, что активисты, которые захватили здание суда, требуют, чтобы один из судей "поговорил с народом". Их требования пока неизвестны.