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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

«Это просто чудо!»: эксперты рассказали поразительные подробности эксгумации Сальвадора Дали

Категория: Новости

«Это просто чудо!»: эксперты рассказали поразительные подробности эксгумации Сальвадора Дали

Судебно-медицинские эксперты, которые проводили эксгумацию тела художника, рассказали поразительные вещи.

Об этом сообщает The Times.

Оказалось, что усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид.

«У него усы остались нетронутыми, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно просто одеревенело», — цитирует издание эксперта.

Напомним, что тело Дали зксгумировали 21 июля на его родине — в испанском городе Фигерас.

Потребовала эксгумации пожилая женщина Пилар Абель. По ее словам, Сальвадор Дали — ее отец.

Анализ ДНК проведут в Мадриде. До этого о наследниках художника никто не знал. Картины Дали стоимостью 325 миллионов евро унаследовала Испания.

Гадалка Пилар Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.


Источник: Elise Journal



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