«Это просто чудо!»: эксперты рассказали поразительные подробности эксгумации Сальвадора Дали

Судебно-медицинские эксперты, которые проводили эксгумацию тела художника, рассказали поразительные вещи.

Об этом сообщает The Times.

Оказалось, что усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид.

«У него усы остались нетронутыми, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно просто одеревенело», — цитирует издание эксперта.

Напомним, что тело Дали зксгумировали 21 июля на его родине — в испанском городе Фигерас.

Потребовала эксгумации пожилая женщина Пилар Абель. По ее словам, Сальвадор Дали — ее отец.

Анализ ДНК проведут в Мадриде. До этого о наследниках художника никто не знал. Картины Дали стоимостью 325 миллионов евро унаследовала Испания.

Гадалка Пилар Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.