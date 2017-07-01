«Это просто чудо!»: эксперты рассказали поразительные подробности эксгумации Сальвадора Дали

Судебно-медицинские эксперты, которые проводили эксгумацию тела художника, рассказали поразительные вещи.
Об этом сообщает The Times.
Оказалось, что усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид.
«У него усы остались нетронутыми, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно просто одеревенело», — цитирует издание эксперта.
Напомним, что тело Дали зксгумировали 21 июля на его родине — в испанском городе Фигерас.
Потребовала эксгумации пожилая женщина Пилар Абель. По ее словам, Сальвадор Дали — ее отец.
Анализ ДНК проведут в Мадриде. До этого о наследниках художника никто не знал. Картины Дали стоимостью 325 миллионов евро унаследовала Испания.
Гадалка Пилар Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинез де Аро вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней соседских детей.