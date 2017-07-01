Одесский авиационный завод пытаются обанкротить

Государственное предприятие «Одесский авиационный завод» (ГП «ОАЗ») вновь оказалось в центре внимания не только региональных, но и центральных СМИ. Но, увы, на сей раз не по причине стратегически важного для страны оборонного профиля, а из-за судебных разбирательств.

Коллектив государственного предприятия стал объектом неприкрытого шантажа и вымогательства со стороны частной структуры. Увы, на стороне частника в столь сложное для страны военное время оказались недолюстрированные представители Фемиды.

Именно из-за такого сговора, оборонное предприятие, внесенное постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2015 года №83 в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны, оказалось под угрозой ликвидации.

То есть военные самолеты и вертолеты стране, которая вот уже три года воюет, не нужны?

Именно такой напрашивается ответ при изучении ситуации, в которую попало ГП «ОАЗ».

Судебная тяжба между ГП «ОАЗ» и Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) «ЮГ-газ» тянется из-за заключенного в 2015 году договора на поставку природного газа. На первый взгляд, что тут такого? Частник предоставляет ГП газ, который сам же покупает у ОАО «Одесагаз». Но по какой-то только в высоких киевских кабинетах понятной логике, покупать голубое топливо государственное предприятие должно не у главного поставщика, а у непонятного представителя. Ладно. Надо так надо. Вот и заключило ГП «ОАЗ» на свою голову этот самый договор на поставку газа со стандартными в таких случаях дополнениями и объяснениями, но с одним неприятным сюрпризом – так называемым «приложением №1» под названием «Реестр на распределение объемов природного газа потребителям ООО».

Поставщиком голубого топлива соответствующим пунктом договора было определено, что в случае отклонения фактического объема природного газа, указанного в акте приема-передачи за месяц поставки, от подтвержденного поставщиком или согласованного сторонами более чем на 5% в сторону увеличения, потребитель обязуется оплатить штраф в размере 200% разницы стоимости фактического объема природного газа.

А в случае отклонения аналогичных показателей более чем на 5% в сторону уменьшения потребитель обязуется оплатить поставщику штраф в размере разницы стоимости планового объема поставки и фактического объема природного газа.

При этом потребитель обязан осуществить оплату суммы штрафа в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования.

То есть, в любом случае - недобора или перебора газа – потребитель должен платить миллионные штрафы.

Основываясь на изложенном выше, ООО «Юг-газ» потребовало от ГП «ОАЗ» уплатить штраф в размере около 2 млн. грн за недобор газа.

На первый взгляд, все предельно ясно и точно с точки зрения закона. Есть договор, он подписан, его надо выполнять. Как пояснили представители ГП «ОАЗ»: «Договор со стороны дирекции ГП «ОАЗ» был подписан генеральным директором Юхачовым В.В, а вот то самое таинственное «приложение №1» подписал почему-то человек, не имеющий права подписи – главный инженер завода Политучий И.В. Более того, данное приложение почему-то присутствует в наличие только в виде ксерокопированной копии, и только у ООО «Юг-газ». Руководство же государственного предприятия до начала судебного разбирательства ничего не знало о существовании загадочного «приложения»».

Учитывая всю неоднозначность ситуации Государственное предприятие «Одесский авиационный завод» подало в суд встречный иск.

С учетом обстоятельств руководство завода обратилось в военную прокуратуру Одесского гарнизона с соответствующим заявлением и просьбой оказать содействие в выяснении обстоятельств данного запутанного дела.

Кроме того, по ходатайству ГП «ОАЗ» судом была назначена почерковедческая экспертиза. При этом эксперт определил, что подпись в приложении №1 к договору на поставку природного газа принадлежит гражданину Политучему И.В. (На момент подписания - главный инженер завода, в перечень уполномоченных должностных лиц завода, имевших право (закрепленное соответствующей доверенностью) подписи, не входил; подпись поставил единолично и без согласования, вероятность наступления негативных последствий не предусмотрел).

Недавно состоялось очередное судебное заседание, где выступил исполнительный директор ОАО «Одессагаз» Герасименко В.А.

Суд проигнорировал все контраргументы ответчика, при этом копия того самого злосчастного реестра стала главным доказательством вины ГП «ОАЗ» и главным основанием для начисления штрафных санкций. Что вызвало бурю негодования у коллектива предприятия.

Принято решение: в иске ООО «ОАЗ» к ООО «Юг-газ» отказать полностью; а иск ООО «Юг-газ» удовлетворить на 50% (с почти 2 млн. грн. завод должен заплатить штрафных санкций на сумму около 1 млн. грн.).

По такой же схеме с «приложением» оплаты неустойки за недобор или перебор газа ООО пыталась получить деньги с порта «Южный», согласно материалов «Храбро», газета «Одесская жизнь», сайт «Южный».

Вот и получается, что искать правду в судах, государственные предприятия, даже те, которое стоят на страже обороны Украины, могут даже и не мечтать. И у кого им сегодня искать защиту, если они отданы на откуп частным структурам?