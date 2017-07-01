В Одесской области появится целый жилой комплекс для переселенцев

В ходе пребывания в Одессе вице-премьер Павел Розенко проинспектировал место грядущего строительства целого жилого комплекса, призванного решить проблему с размещением переселенцев в Одесском регионе.

Правда, расположено оно не в Одессе, а селе Степное Раздельнянского района. Именно там решено построить комплекс из трех высотных зданий. Причем сразу с соответствующей инфраструктурой в виде школы и детского сада. Но отдельные квартиры переселенцам, судя по всему, «не светят».

Потому как, строить там, согласно предварительному проекту, собираются «коммунальные общежития». Первое из которых планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году.

Отметим, что данный проект вызвал горячее одобрение вице-премьера, по словам которого, это «…прекрасная идея и теперь необходимо как можно скорее добиться реализации этого проекта».

Добавим, что руководство областной администрации пообещало для удобства переселенцев, которые работают в Одессе ввести дополнительный автобусный маршрут, причем сделав его социальным.