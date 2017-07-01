Бывший губернатор Одесской области обзавелся именной партией

Министерство юстиции таки зарегистрировало партию «Движение новых сил Михаила Саакашвили».

Напомним, что ранее – весной данное «движение» уже было зарегистрировано, но без упоминания экс-губернатора, на том основании, что тогда не было получено официального согласия самого Михаила Саакашвили для включения его имени в логотип новой партии.

Впрочем, как показал блиц-опрос, проведенный нашим корреспондентом, изменения, похоже, не пошли впрок новой политической организации.

По мнению большинства опрошенных, «…одно дело, когда дело касается движения новых сил вообще, а совсем другое, когда речь идет о движении сил персонально Михаила Саакашвили. Сколь бы новыми они ни были…»