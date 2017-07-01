Неприятная находка ждала отдыхающих на 16-й станции Большого Фонтана

Накануне утром пришедшие на пляж люди обнаружили в камнях мертвого черноморского дельфина. Что стало причиной его гибели, пока непонятно.

Отметим, однако, что в аналогичных случаях, которые, к сожалению, имели место в дельте Дуная, причиной гибели дельфинов стали браконьерские сети, в которых они запутывались и, не имея возможности вынырнуть, попросту задыхались.

Впрочем, не исключено, что, заплыв в пляжную акваторию, дельфин мог пострадать от скутера или моторной лодки.