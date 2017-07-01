Одесский ребенок «родился в рубашке»

Накануне в центре Одессы едва не произошла трагедия.

На Малой Арнаутской внезапно рухнуло большое дерево. Причем, приземлилось оно прямо на крышу припаркованного автомобиля, в котором в этот момент находился восьмилетний ребенок.

К счастью, ребенок не пострадал. Тем не менее, отец ребенка и, по совместительству, отец ребенка, намерен подать в суд на «Зелентрест».

По имеющейся информации, он оценил ущерб, нанесенный его автомобилю упавшим деревом, в двадцать тысяч гривен.