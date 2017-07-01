В Одесской области решили восстановить сеть Черноморских лиманов. Правда, начали не с Сасыка, а с Тилигула

Причем, судя по информации отдела природопользования областного совета, работы по воссоединению Тилигульского лимана с морем уже идут полным ходом.

В настоящее время уже приступили к работе в морской акватории.

Поэтому, по мнению руководителя «Тилигульского ландшафтного парка» Виталия Петрусенко, «…уже к осени можно будет наполнять лиман морской водой». Весной же будут перекрыты шлюзы, и можно будет продолжить работы по расчистке канала.

Отметим, что по словам председателя областного совета Анатолия Урбанского, «…воссоздание соединения с морем позволит поднять уровень воды в лимане и обновить уникальную экосистему водоема, что будет способствовать развитию рекреационной системы региона».

Отметим, однако, что наиболее насущной проблемой региона является ситуация с озером Сасык, которое до 70-х годов прошлого века так же было морским лиманом. Однако было отделено от моря дамбой и искусственно опреснено.

К сожалению, это надругательство над природой привело к пагубным последствиям как для самого водоема, так и для жителей прилегающих территорий, которые настойчиво требуют снова воссоединить Сасык с морем, вернув ему насильно отнятый статус черноморского лимана. Но хотя этот вопрос обсуждается уже почти два десятка лет, дальше обсуждений он так и не сдвинулся.