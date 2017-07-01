Вышел тизер украинского анимационного фильма «Мавка. Лесная песня»

Вышел первый тизер украинского анимационного полнометражного фильма «Мавка. Лесная песня». Ролик опубликован на официальном канале FILM.UA Group в YouTube.

«Мавка. Лесная песня» – полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который сейчас находится на стадии творческой разработки. Мультфильм создают по мотивам пьесы Леси Украинки «Лесная песня», а также на основе украинских мифов и культурных традиций.

К созданию саундтрека мультфильма присоединились известные музыканты «ДахаБраха».

Мавка - душа леса, она - сама природа, сложная и противоречивая: может быть нежной и любящей, может быть яростной и гневной, но главное - всегда стремится к миру и гармонии. Она влюбляется в человека, талантливого музыканта Лукаша, и оказывается перед сложным выбором: любовь или долг лесной хранительницы. Это история о магической силе любви, которая объединяет, спасает и дарит жизнь.

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" выиграл 9-й конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета.

Предварительная дата выхода мультфильма "Мавка. Лесная песня" - конец 2019 года.