Прозрение Геращенко как запах предстоящих выборов?

Игорь НАЗАРЕНКО

«Слово»

«Власть должна предъявить план по восстановлению территориальной целостности страны» – идея, губительная для всех без исключения сил, представляющих сегодняшнюю власть, прозвучала из уст еще недавно махрового экстремиста, нардепа Антона Геращенко. «Умело используя пороки и слабость украинской власти, российским спецслужбам и армии больше не нужно нападать на Украину… Ее развалят изнутри отдельные, считающие себя богоизбранными, народные избранники, превратив её в Руину», – утверждает Антон Геращенко в своем Facebook.

То, что во всех экономических и институциональных бедах Украины виноваты не только российские спецслужбы – это, безусловно, новое слово от спикеров правящей коалиции!

По мнению нардепа, если в ближайшее время первые лица государства не проявят политическую волю и не предъявят народу Украины план по восстановлению территориальной целостности Украины, то процесс делегитимизации власти будет продолжаться нарастающими темпами, пока не приведёт к полному хаосу и махновщине.

Как заявил Геращенко, уважают только ту власть, которая работает в интересах народа и выполняет свои обещания. Слабую, погрязшую в противоречиях власть не уважает никто.

«Ею можно легко манипулировать и ставить на колени любому парасюку, который может безнаказанно лгать, манипулировать в своих личных интересах и в интересах тех, кто заказывает ему его постановочные спектакли».

«Ну, а пока этого не происходит, мы будем наблюдать, как украинцев и дальше провоцируют и сталкивают лбами современные «попы-гапоны», – добавил он.

Антона Геращенко можно упрекать в чем угодно, только не в отсутствии интеллекта. И он, как человек разумный, не может не понимать, что риторика войны исчерпала себя как источник надувания политических рейтингов. Надо искать новые, и социологи их подсказывают – украинцы хотят мира и территориальной целостности своей страны. Но здесь кроется непреодолимая электоральная опасность – избиратели Крыма, Донецка и Луганска традиционно голосовали за другие политические силы и никогда не станут голосовать за сегодняшнюю власть. Тогда чего же они добиваются?

Учитывая, что популярность партии «Народный фронт» упала до уровня статистической погрешности, естественно, они не очень хотят, чтобы проходили какие-то выборы. Выход один – эскалация напряженности. Ну, а при военном положении, как известно, выборы не проводятся.

И вот, киевские политики слили в прессу законопроект о «реинтеграции» Донбасса. Документ объявляет земли ДНР и ЛНР «оккупированными» и де-факто предвещает открытое объявление войны России.

Впрочем, сам факт слива означает, что проект уже похоронен – и похоронила его администрация Трампа. Киев вынужден теперь обсуждать с Западом более компромиссную версию, и раньше осени она все равно готова не будет.

Какие требования Банковой привез Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон при недавнем визите в Киев? Может быть, требование проведения выборов? Время покажет…