«Танцуют пары под аккорды…»

Излюбленное место отдыха одесситов – Горсад. На удобных скамейках у фонтана в тени вековых деревьев приятно проводить досуг всей семьей. В выходные дни здесь особенно многолюдно. В эти летние вечера здесь можно встретить много туристов и гостей города.

Устав от суеты, горожане спешат сюда, чтобы насладиться прекрасной музыкой, песнями, что греха таить, вспомнить молодость и, как прежде, закружиться в вихре вальса. Ведь здесь, в Ротонде проходит традиционный субботний конкурс песен об Одессе.

Он проводится при поддержке Почетного гражданина города, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Концертные программы готовят студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, но им трудно отказать в профессионализме, – так умело и красиво они исполняют и известные хиты, и совсем недавно полюбившиеся песни.

Мы ждем субботние летние вечера, чтобы провести их с мужем в прекрасной музыкальной атмосфере, послушать замечательные песни об Одессе. И не в концертном зале, а прямо под открытым небом. И, что немаловажно, эти концерты проводятся совершенно бесплатно для всех желающих. Ведь мы уже пенсионеры, и наш скромный семейный бюджет не позволяет нам ходить на платные концерты. — рассказала одесситка Тамара Ивановна.

Мне лично приятно, что эти концерты не только создают прекрасное настроение нам, одесситам. Они положительно влияют на имидж Одессы, города-праздника, где тепло и весело встречают всех гостей. Как приятно слышать от них восторженные отзывы. — признался одессит Леонид Степанович.

Но для отдыхающих в Горсаду эти субботние вечера – еще и возможность непосредственно пообщаться с Сергеем Васильевичем Киваловым, рассказать о наболевшем, поделиться горестями и радостями.

У одних возникли сложности с Пенсионным фондом, в котором им отказали в пересчете пенсии. Другие горожане, в силу резкого скачка цен на газ, испытывают крайнюю нужду в установке газового счетчика.

Все просьбы и жалобы Сергей Васильевич внимательно выслушал и пообещал разобраться и помочь. Вот такая получилась импровизированная общественная приемная депутата прямо у фонтана. А концерт, тем временем, продолжался. И танцующих было так много, что на площадке у ротонды стало тесно. И танцующими парами заполнились аллеи Горсада.

К слову, здесь же в Горсаду по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова проходит ежегодный песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». Для многих его участников — это хороший старт на большую сцену. В этом году победителей конкурса объявят уже в шестой раз. Песенному конкурсу предшествует два отборочных этапа, их зрителями может стать каждый желающий.

Пятого августа состоится второй этап конкурса, ну, а заключительный этап конкурс пройдет, как всегда, в День города – второго сентября.