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  • Дата: Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37

«Танцуют пары под аккорды…»

Категория: Новости / История и культура


«Танцуют пары под аккорды…»

Излюбленное место отдыха одесситов – Горсад. На удобных скамейках у фонтана в тени вековых деревьев приятно проводить досуг всей семьей. В выходные дни здесь особенно многолюдно. В эти летние вечера здесь можно встретить много туристов и гостей города.

Устав от суеты, горожане спешат сюда, чтобы насладиться прекрасной музыкой, песнями, что греха таить, вспомнить молодость и, как прежде, закружиться в вихре вальса. Ведь здесь, в Ротонде проходит традиционный субботний конкурс песен об Одессе.

 

«Танцуют пары под аккорды…»

 

Он проводится при поддержке Почетного гражданина города, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Концертные программы готовят студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, но им трудно отказать в профессионализме, – так умело и красиво они исполняют и известные хиты, и совсем недавно полюбившиеся песни. 

Мы ждем субботние летние вечера, чтобы провести их с мужем в прекрасной музыкальной атмосфере, послушать замечательные песни об Одессе. И не в концертном зале, а прямо под открытым небом. И, что немаловажно, эти концерты проводятся совершенно бесплатно для всех желающих. Ведь мы уже пенсионеры, и наш скромный семейный бюджет не позволяет нам ходить на платные концерты.
 — рассказала одесситка Тамара Ивановна.

 

«Танцуют пары под аккорды…»

 

Мне лично приятно, что эти концерты не только создают прекрасное настроение нам, одесситам. Они положительно влияют на имидж Одессы, города-праздника, где тепло и весело встречают всех гостей. Как приятно слышать от них восторженные отзывы.
 признался одессит Леонид Степанович.

Но для отдыхающих в Горсаду эти субботние вечера – еще и возможность непосредственно пообщаться с Сергеем Васильевичем Киваловым, рассказать о наболевшем, поделиться горестями и радостями.

 

«Танцуют пары под аккорды…»

 

У одних возникли сложности с Пенсионным фондом, в котором им отказали в пересчете пенсии. Другие горожане, в силу резкого скачка цен на газ, испытывают крайнюю нужду в установке газового счетчика.

Все просьбы и жалобы Сергей Васильевич внимательно выслушал и пообещал разобраться и помочь.  Вот такая получилась импровизированная общественная приемная депутата прямо у фонтана. А концерт, тем временем, продолжался. И танцующих было так много, что на площадке у ротонды стало тесно. И танцующими парами заполнились аллеи Горсада.

К слову, здесь же в Горсаду по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова проходит ежегодный песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». Для многих его участников — это хороший старт на большую сцену. В этом году победителей конкурса объявят уже в шестой раз. Песенному конкурсу предшествует два отборочных этапа, их зрителями может стать каждый желающий.

Пятого августа состоится второй этап конкурса, ну, а заключительный этап конкурс пройдет, как всегда, в День города – второго сентября.

Галерея

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«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
«Танцуют пары под аккорды…»
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