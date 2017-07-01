«Танцуют пары под аккорды…»

Излюбленное место отдыха одесситов – Горсад. На удобных скамейках у фонтана в тени вековых деревьев приятно проводить досуг всей семьей. В выходные дни здесь особенно многолюдно. В эти летние вечера здесь можно встретить много туристов и гостей города.
Устав от суеты, горожане спешат сюда, чтобы насладиться прекрасной музыкой, песнями, что греха таить, вспомнить молодость и, как прежде, закружиться в вихре вальса. Ведь здесь, в Ротонде проходит традиционный субботний конкурс песен об Одессе.
Он проводится при поддержке Почетного гражданина города, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Концертные программы готовят студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, но им трудно отказать в профессионализме, – так умело и красиво они исполняют и известные хиты, и совсем недавно полюбившиеся песни.
Но для отдыхающих в Горсаду эти субботние вечера – еще и возможность непосредственно пообщаться с Сергеем Васильевичем Киваловым, рассказать о наболевшем, поделиться горестями и радостями.
У одних возникли сложности с Пенсионным фондом, в котором им отказали в пересчете пенсии. Другие горожане, в силу резкого скачка цен на газ, испытывают крайнюю нужду в установке газового счетчика.
Все просьбы и жалобы Сергей Васильевич внимательно выслушал и пообещал разобраться и помочь. Вот такая получилась импровизированная общественная приемная депутата прямо у фонтана. А концерт, тем временем, продолжался. И танцующих было так много, что на площадке у ротонды стало тесно. И танцующими парами заполнились аллеи Горсада.
К слову, здесь же в Горсаду по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова проходит ежегодный песенный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя». Для многих его участников — это хороший старт на большую сцену. В этом году победителей конкурса объявят уже в шестой раз. Песенному конкурсу предшествует два отборочных этапа, их зрителями может стать каждый желающий.
Пятого августа состоится второй этап конкурса, ну, а заключительный этап конкурс пройдет, как всегда, в День города – второго сентября.