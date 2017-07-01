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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

ДТП в Одесской области унесло еще одну жизнь

Категория: Новости


ДТП в Одесской области унесло еще одну жизнь

Еще один житель одесского региона погиб в результате дорожного столкновения.

Правда, на сей раз между автомобилем и…трактором. Происшествие произошло накануне в Раздельнянском районе. По информации ГУНП, внедорожник «Mitsubishi» попытался на полной скорости обогнать трактор, который как раз в этот момент совершал разворот.

В результате трактор перевернулся, а его водитель погиб на месте.

Ведется расследование. По предварительной информации, никто из участников ДТП не находился в состоянии алкогольного опьянения.



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