Одесситов и гостей города настоятельно просят не парковать машины на Пушкинской

Во всяком случае – под деревьями и, по крайней мере, в воскресенье. С таким обращением выступило руководство КП «Горзелентрест».

Как говориться в обращении, это связано с тем, что именно в воскресенье там будут проводиться работы по сносу сухостоя.

«В связи с этим может быть усложнено движение транспорта. Поэтому просим водителей по возможности выбрать другой маршрут и ни в коем случае не оставлять автомобили под деревьями во избежание нанесения повреждений», — предупреждают коммунальщики.