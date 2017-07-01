Международные военные учения «Си Бриз-2017» уже в прошлом

В Одессе торжественно завершились двадцатые по счету международные военные учения «Си Бриз-2017».

Как рассказал на церемонии закрытия командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, нынешние учения стали самыми масштабными в своей истории. В них приняли участие более трех тысяч военнослужащих из шестнадцати стран. А так же около трех десятков морских судов и столько же самолетов.

По словам командующего, в ходе учений отрабатывались самые разные виды взаимодействие между военными, летчиками и моряками разных стран. Причем, в самых разнообразных операциях: от высадки морского десанта, освобождения захваченного условными террористами корабля до эвакуации раненых в условиях огневого контакта.

«Всего за время проведения учений морские суда прошли совокупно более пяти тысяч миль, проведено шесть десантных операций, более шестидесяти учений в береговой зоне и восемьсот пятьдесят прыжков с парашютом и триста десять авиавылетов», — сообщил Игорь Воронченко.