В Одессе прошел 21-й Кубок памяти Семена Трестина по боксу

В Одессе прошел двадцать первый Кубок памяти Семёна Трестина по боксу. Уже в пятнадцатый раз принимает титулованных гостей отреставрированный крытый спортивный комплекс Национального университета «Одесская юридическая академия». Переполненные трибуны и высокий уровень организации укрепляют боевой дух одесского боксерского братства.

В международном турнире принимают участие 108 спортсменов из 10 стран в возрастной категории от 20 до 40 лет. Многие из них уже успели показать высокие результаты, как в своей стране, так и на международных турнирах. На этих соревнованиях будут определены 10 победителей в 10 категориях. Первый день турнира уже показал высокую профессиональную подготовку спортсменов, победа которых будет зависеть от того, насколько четко они будут придерживаться своей манеры боя,

- отметил главный судья соревнований, судья международной категории, заслуженный тренер Украины Петр Яцик.

На этот раз организаторам удалось собрать участников из 10 стран: Азербайджана, Дагестана, Молдавии, Приднестровья, Казахстана, Сенегала, Белоруссии, Израиля, Индии и Украины. От Украины принимали участие спортсмены сборной областей Украины и команда Одессы.

Я уже 7 лет профессионально занимаюсь боксом, мастер спорта международного класса. В этом турнире я буду выступать уже в новой весовой категории – 81 кг. Соперники подготовлены хорошо, но я верю в свою победу над противниками,

- говорит мастер спорта международного класса, Валерий Харламов (Одесса).

Мы долго готовились к соревнованиям, рады видеть спортсменов и разных стран мира. Особенно приятно каждый год соревноваться в Одессе на базе спортивного комплекса Юридической академии, тут созданы все условия для проведения спортивных мероприятий такого высокого уровня,

- говорит участник международного турнира из Одессы, Александр Узун.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов поздравил участников турнира и пожелал всем спортсменам победы.

Сегодня происходит историческое событие, открыт 21 международный турнир по боксу памяти Семена Трестина класса А. Как известно, Одесса славится своими спортивные достижениями и тем количеством спортивных мероприятий, которые здесь проходят. В этом турнире принимали и принимают участие мастера международного класса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Это один из самых престижных турниров по боксу и для нас большая гордость, что он проходит уже не первый год на базе спортивного комплекса Юридической академии. В нашем университете поддерживают и любят спорт. Это касается не только бокса. Более десятка видов спорта поддерживается и пропагандируется студентами нашего университета. Нужно помогать талантам и двигать их дальше: в этом — залог процветания страны. Это большая честь принимать такой международный турнир, посвященный памяти мастера спорта международного класса СССР Семена Трестина. Победы этого человека были известны далеко за рубежом. Благодаря его характеру и упорству, наш одессит не знал поражений на ринге,

- отметил Сергей Кивалов.

Отметим, что 10 лет назад в Кубке Треина принимал участие украинский боксёр Василий Ломаченко. Ещё до выхода на профи-ринг, он выиграл здесь специальный приз в его весе 57 килограммов. Сегодня Ломаченко – лучший боксёр года США, двукратный Олимпийский чемпион.

Награждение победителей международного турнира по боксу памяти мастера спорта международного класса СССР Семена Трестина состоялось в субботу 22 июля на крытом спорткомплексе Одесской Юракадемии.